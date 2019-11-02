"Давали добро": на Николаевской таможне руководство "крышевало" контрабанду

СБУ на Николаевской таможне разоблачила должностных лиц, которые совершили злоупотребления на миллионы гривен. Они помогали коммерсантам "экономить" на налогах при ввозе удобрений.

Чиновники таможни "давали добро" коммерсантам на импорт из Европы минеральных удобрений по заниженным налоговыми ставками.. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в субботу, 2 ноября.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", – сообщили в СБУ.

На таможне выявили злоупотребления СБУ

На таможне выявили злоупотребления СБУ

В ходе обысков изъяли документацию, которая подтверждает масштабные злоупотребления. Уголовное производство открыто по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

На таможне выявили злоупотребления

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ и ГБР в четверг, 31 октября, устроили обыски на территории Николаевской таможни. Они связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

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