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1 октября • обновлено в 21:59
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"Не компромисс, а сдача интересов": Данилюк назвал причину увольнения

1.7т Читать материал на украинском

Александр Данилюк назвал одной из главных причин своего увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", – объяснил Данилюк "ВВС News Украина".

На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по банку, политик сказал, что это отмена национализации.

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"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", – считает он.

Бывший глава СНБО также заявил, что против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - считает Данилюк.

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На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

Отметим, именно Данилюк был министров финансов, когда принималось решение о национализации ПриватБанка.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
СНБО ПриватБанк политика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так это ж клоунское падло обещало всем, что олигархов поубирает! Ну что, получили дерьмо в морду, 73 прОцента? Жрите!
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