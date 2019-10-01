"Не компромисс, а сдача интересов": Данилюк назвал причину увольнения

Александр Данилюк назвал одной из главных причин своего увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", – объяснил Данилюк "ВВС News Украина".

На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по банку, политик сказал, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", – считает он.

Бывший глава СНБО также заявил, что против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - считает Данилюк.

На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

Отметим, именно Данилюк был министров финансов, когда принималось решение о национализации ПриватБанка.

Александр Данилюк Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

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