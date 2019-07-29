Что будет с ценой на газ до конца года: в НБУ заявили о грядущих переменах

В Украине тарифы на газ привязаны к стоимости на внешнем рынке. Уже к концу 2019-го стоимость голубого топлива начнет расти.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка. "Цены на природный газ по состоянию на конец июня снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасы

благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США (В частности сжиженного газа) и России. Ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ

стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти", – отмечают в НБУ,

Транзит газа Цензор.НЕТ

При этом спрос на сжиженный природный газ до конца 2020 года вырастет более чем на 20%. В то же время ускоренными темпами будет расти предложение со стороны

США и России, а со временем – Австралии и Катара. Соответственно условия торговли для украинских производителей на прогнозном горизонте будут значительно лучше по сравнению апрельскому прогнозу благодаря низким ценам на природный газ и сравнительно высоким ценам на железную руду и зерновые.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая. 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня. 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%.

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