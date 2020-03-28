Через несколько недель нефть не будет куда девать – аналитики

В мире закончатся места для хранения нефти уже через три месяца. Запасы уже за первое полугодие 2020-го могут увеличиться на 1,8 млрд баррелей, при этом место есть только для 1,6 млрд.

Об этом со ссылкой на отраслевых консультантов сообщает издание Bloomberg. Производители будут вынуждены сократить добычу, потому что к июню не останется мест для хранения нефти.

"Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, и Саудовская Аравия обещает завалить рынок сырой нефтью с большими скидками после распада коалиции Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию. В четверг Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены", – говорится в публикации.

Нефть

Предложение может превысить спрос на 12,4 миллиона баррелей в день во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное положительное сальдо, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что с прошлого года спрос упал на 20 миллионов баррелей в день. "Добычу нужно будет сократить или даже закрыть", – сказал Джим Буркхард, глава нефтяных рынков IHS.

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