Бюджет России близок к краху: коронавирус обрушили цены на нефть

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 50 долларов за баррель и продолжают падение. Для бюджета России это настоящая угроза. Если такая динамика продолжится, выполнить главный финансовый документ РФ не удастся.

Об этом пишет "Российская газета". Цена отсечения, по которой в бюджет поступают доходы, в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель российской марки Urals, которая традиционно стоит несколько меньше североморской Brent. То есть пока котировки не опустились ниже этого уровня, страдают только доходы Фонда национального благосостояния (ФНС). Если цена Urals упадет ниже, то потери начнет нести уже федеральный бюджет.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов

При этом панические настроения из-за эпидемии коронавируса в мире вполне могут еще больше опустить стоимость черного золота. Но, по мнению специалистов, только на короткий срок.

"Следующий значимый уровень нефтяных цен - около 35 долларов за баррель, но маловероятно, что рынок упадет настолько сильно", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, цены стабилизируются вблизи уровня 47-50 долларов за баррель нефти сорта Brent до появления более точных оценок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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