Большой праздник: "Укртрансгаз" подколол "Газпром" из-за транзита

Российский "Газпром" впервые с начала 2018 года поднял давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня.

"Возможно, какой-то большой праздник? Впервые с 12 декабря 2017 года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до 60 кгс/кв см. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так", – сообщил "Укртрансгаз" в Facebook.

В частности, украинский оператор газотранспортной системы отметил, что "Газпром" регулярно снижает давление газа на границе.

"Последние годы "Газпром" совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких "праздничных" дней было в 2017 году", – резюмировали в "Укртрансгазе".

Напомним, что 2 марта "Газпром" на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

Позже российский монополист заявил о разрыве контрактов с "Нафтогазом" о поставке и транзите природного газа, а также направил уведомление о начале процедуры расторжения соответствующих договоров.

Как сообщал "Обозреватель", 3 марта в "Нафтогазе" заявили, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.