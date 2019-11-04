Больше никакой налички: в Украине радикально поменяют выплаты чиновникам

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

Раньше эта сумма тратилась на банковские комиссии. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумма, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет", – рассказал Дубилет.

Он сообщил, что 3 ноября Кабмин принял постановление, которым перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. "60 млн грн – это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это – одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета", – добавил Дубилет.

Зарплаты чиновников

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине массово сократят работников районных госадминистраций (РГА). "Выставить на улицу" собираются сразу 18849 госслужащих.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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