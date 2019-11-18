Город на Львовщине остался без тепла и света: появились свежие данные

Отопление в городе Новый Роздол во Львовской области местные власти пообещали запустить на выходных, начиная с 23 ноября.

А проблемы с подачей электричества устранят до конца понедельника, 18 ноября. Об этом заявила и.о. городского головы Ирина Кравец, передает "УНН". Она подтвердила, что тепла в городе нет до сих пор.

"15 ноября АРМА приняло решение об изменении управляющего Новороздольской ТЭЦ. От 15 ноября теплосети наши обслуживает и поставкой тепла будет заниматься дочерняя компания "Нафтогаза" – "Нафтогаз Тепло". Надеемся, что в ближайшее время будет запущена вода в сети. После этого будут проведены гидроиспытания и, в лучшем случае, при отсутствии серьезных порывов и аварий на выходных будем ждать тепло", – рассказала Кравец.

По ее словам, водоснабжение в городе есть. А вот с подачей электричества проблемы: из-за того, что люди массово включают обогреватели и бойлеры, вышла из строя одна из подстанций. Судя по всему, обычным ремонтом ситуацию уже не решить. Возможно, "Нафтогаз" привезет новую подстанцию или город потратит на нее часть средств из резервного фонда.

"Будем решать эти вопросы в ближайшие часы. Чтобы до конца дня исправить ситуацию", – сказала Кравец.

В Новом Роздоле пообещали включить тепло

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворивск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мер 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

В двух городах Львовской области – Новояворивск и Новый Роздол – из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

В Новом Роздоле Львовской области – критическая ситуация с отоплением, кроме того, несколько районов города остались без электричества, под угрозой поставки воды на некоторые улицы. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

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