Бескидский тоннель повлияет на всю Украину - Дубневич

Открытие Бескидского тоннеля – глобальное событие для транспортной отрасли Украины, так как восстановленное сообщение позволит не только снять проблемы с перемещением грузов в западном направлении, но и восстановит достойное место Украины в так называемом V Критского коридора, который соединяет пять европейских стран: Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Украину.

Об этом рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, отметив при этом, что пропускная способность тоннеля выросла вчетверо: он сможет пропускать до 100 поездов в сутки против 25 пар, сообщает "112 Украина".

"Это восстановленное сообщение позволит не только снять проблемы с перемещением грузов в западном направлении, но и восстановит достойное место Украины в так называемом V Критского коридора, который соединяет пять европейских стран: Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Украину", - сказал Дубневич, отметив при этом, что до сих пор Бескидский тоннель был единственным "слабым" звеном этого коридора.

Дубневич напомнил, что слабая пропускная способность старого тоннеля заставляла экспортеров ориентироваться на автомобильные перевозки, что создавало постоянные пробки на подъезде к международным автомобильным пунктам пропуска на границе. "Теперь имея два полноценных пути, пропускная способность тоннеля выросла вчетверо: он сможет пропускать до 100 поездов в сутки против 25 пар. Скорость также вырастет почти вдвое: с 40 до 70 км в час. Это действительно достижение в отечественной инфраструктурной сфере, которое трудно переоценить", - отметил Дубневич.

Дубневич также высказал мнение, что Карпатский регион и Львовская область должны быть воротами в ЕС – для этого есть все условия, а во Львовской области актуальным остается размещение инфраструктурно-логистического хаба, который бы привлек как отечественные, так и зарубежные предприятия. "Открытие Бескидского тоннеля, уверен, не только увеличит экспортные транспортные потоки и разгрузит автодороги, но и ускорит развитие всего Западного региона",— отметил Дубневич.

"В то же время должны принять во внимание проблемы, которые наблюдаются на "УЗ": нехватка тягового подвижного состава, срыв плана перевозок, непобедимая коррупция… Все это тормозит процесс. И – к сожалению, рискует уменьшить эффект от такого грандиозного проекта, как Бескидский тоннель", - говорит он.

Парламентарий также напомнил, что на заседании Транспортного комитета заслушивался исполняющий обязанности председателя правления ПАО "УЗ" Евгений Кравцов. "Ему было задано много острых, иногда – даже слишком острых вопросов. Почему план перевозок не выполнен, капинвестиции, которые заявлены как беспрецедентные, - в сумме 26 млрд грн - не усваиваются, подвижной состав обновляется очень медленно, а тяговой - не обновляется. К сожалению, четких ответов мы пока не имеем. Поэтому Комитет рекомендовал Кабмину – как главному органу управления ПАО "УЗ" - более внимательно следить за ситуацией на предприятии и активнее вмешиваться в нее. Депутаты, члены Комитета намерены не позднее 1 июля заслушать Евгения Кравцова на заседании Правительства, чтобы можно было дать окончательную оценку эффективности управления предприятием. Только тогда, когда будет наведен порядок у перевозчика, мы получим возможность в полной мере оценить весь эффект от появления у нас такого важнейшего логистического объекта как Бескидский тоннель",- заключил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Украина завершила первый этап строительства нового Бескидского тоннеля.

24 мая Бескидский железнодорожный тоннель был открыт. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля оценивается в 2,9 млрд гривен. Проект реализовался на кредитные средства, предоставленные Украине Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Новый Бескидский железнодорожный тоннель построен в 22 м от старого, который создали еще в 1886 году при императоре Австрийской империи Франце Иосифе I. Тогда транспортный объект разрабатывался в качестве перехода из восточных регионов Австро-Венгрии в Центральную Европу и должен был связывать Закарпатье с украинскими землями, находившимися под властью империи.