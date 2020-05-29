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29 мая • обновлено в 13:59
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Банки будут автоматически блокировать счета должников – законопроект Минюста

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В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как сведения введут в единый реестр должников. При этом уклониться от выполнения решения суда будет сложнее.

Соответствующий законопроект разработал Минюст, а 27 мая утвердил Кабмин. Теперь документ отправят на рассмотрение в Верховую Раду. Основные новшества документа:

  • по постановлению исполнителя судебного решения должнику запретят выезжать за границу;

  • за угрозы частному или государственному исполнителю введут уголовную ответственность;

  • если должностное лицо ничего не предпримет, чтобы выполнить решение суда, его оштрафуют;

  • средства должника в банках будут арестовывать автоматически во время исполнения судебного решения;

  • должника могут оштрафовать, если он не выполняет решение суда;

  • исполнитель сможет забирать имущество должника.

Банки будут автоматически блокировать счета должников – законопроект Минюста

В связи с несовершенством законодательства, определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания сумы с одного из счетов, с остальных арест будет снят. Арест может происходить в день открытия исполнительного производства

Отметим, в Украине один из самых низких в Европе процент исполнения судебных решений. Причем государственная исполнительная служба работает менее эффективно, чем частная.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
банк долги
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