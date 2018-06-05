Арест активов "Газпрома" в Европе: чего ждать Украине

Арест активов "Газпрома" в Нидерландах по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины" стал болезненным ударом по российской монополии. Однако украинской стороне не стоит рассчитывать на скорое получение средств от РФ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономический эксперт Сергей Фурса.

Как отметил Фурса, российская сторона не сможет проигнорировать решение голландского суда.

"Это имеет психологический эффект и является нашим плюсом в противостоянии с "Газпромом" и в вопросе "Северного потока-2", поскольку создает негативный информационный фон вокруг "Газпрома" и показывает "Газпром" как ненадежную компанию, которая не желает выполнять решения судов, а для Европы и США это святое", - пояснил он.

При этом Фурса отметил, что "Нафтогазу" не стоит рассчитывать на скорое получение каких-либо средств: "Это просто правильный шаг "Нафтогаза" в длительном противостоянии с "Газпромом".

Эксперт предположил, что арест коснется денежных счетов российской монополии, и не исключил, что адвокаты "Нафтогаза" пойдут дальше. По его словам, "в Европе еще много активов "Газпрома".

"Эти деньги, в первую очередь, пойдут "Нафтогазу". Далее они станут основой прибыли "Нафтогаза" за определенный год, и государство может забрать их дивидендами из госкомпании", - сообщил он.

Фурса считает, что российская сторона будет максимально затягивать процесс передачи активов и обжаловать решение суда, но у Украины сильная правовая позиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, голландский суд удовлетворил ходатайства НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей российского газового монополиста "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях. Соответствующие ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.