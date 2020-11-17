Арахамия заявил, что законопроект для предпринимателей провалили специально

Народные депутаты специально провалили голосование по законопроекту для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чтобы разработать новый.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии, который в Telegram обнародовал нардеп Николай Тищенко. Новый документ планируют принять до конца года.

Арахамия подчеркнул, что законопроект, который 16 ноября ставился на голосование, не устраивал всех предпринимателей.

"Мы его провалили, чтобы он сгорел и у нас была возможность зарегистрировать новый законопроект и наработать общее решение, которое удовлетворит большинство предпринимателей", – пояснил он.

По словам главы фракции СН, сейчас создана рабочая группа для наработки нового проекта. Конечный вариант планируют принять до конца года.

(Видео – Telegram Николая Тищенко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 16 ноября дважды не набралось голосов для принятия законопроекта №4313-Д.

Документ предусматривает отсрочку на 1 года обязательного использования регистраторов расчетных операций для ФЛП.