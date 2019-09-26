Свежее.

Решили открыть новое направление в наших магазинах - продажа витаминов и минералов лучших украинских и мировых производителей.

На сегодня.

То что завозят в страну - это на 70% контрабанда. Не палёнка, но товар ввезённый без таможенного контроля и уплаты налогов.

Баночки с витаминами много места не занимают, стоят дорого и поэтому торгаши пользуясь дырами и коррупцией возят их или бусиками из Европы в обход таможни или в баулах авиа. Соответственно экономят на пошлине и НДС.

В таких условиях, возить "в белую" может только идиот. У тебя сразу на старте цена уже на 20-30% дороже. Но мы честные - поэтому те самые идиоты.

Нашли крупнейшего немецкого производителя витаминов, заключили контракт и привезли на украинскую таможню первую партию.

Груз встал.

Все документы есть: инвойсы, контракты, упаковочные, Free Sale, ISO, внутренние лабораторные исследования, ЕВРО-1, сертификаты от производителя.

Но украинский таможне товар MADE IN GERMANY кажется подозрительным:

- А дайте нам ветеринарный сертификат?

- А дайте нам ещё заключение на желатины?

- А дайте нам бумажку ещё вот на это?

- А вот на то?

Связываемся с заводом.

- Мы же вам дали все наши документы. Мы не понимаем что вы хотите. Мы экспортируем по всему миру - какой ещё ветеринарный сертификат на Витамины?

Груз две недели простоял на таможне.

То что в нормальном мире занимает пару часов - здесь становится апокалипсисом.

Время потеряли

Деньги потеряли.

Немцев за*бали.

А потом они удивляются, что люди возят в страну контрабанду и что сборы падают.

Так вы ж с*ка за*бете любого, даже самого честного. Перестаньте кошмарить и мучать белый импорт неделями на таможне и сразу все станет с головы на ноги.

А пока.

Легче и быстрее везти "в чёрную" - страна будет терять сборы, а "белые импортеры" - время, нервы и деньги.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал