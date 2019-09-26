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27 сентября • обновлено в 20:25
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/ Блоги - Рынки и компании

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Перестаньте кошмарить "белый" импорт, или Почему люди возят в Украину контрабанду

11.9т

Свежее.

Решили открыть новое направление в наших магазинах - продажа витаминов и минералов лучших украинских и мировых производителей.

На сегодня.

То что завозят в страну - это на 70% контрабанда. Не палёнка, но товар ввезённый без таможенного контроля и уплаты налогов.

Баночки с витаминами много места не занимают, стоят дорого и поэтому торгаши пользуясь дырами и коррупцией возят их или бусиками из Европы в обход таможни или в баулах авиа. Соответственно экономят на пошлине и НДС.

В таких условиях, возить "в белую" может только идиот. У тебя сразу на старте цена уже на 20-30% дороже. Но мы честные - поэтому те самые идиоты.

Нашли крупнейшего немецкого производителя витаминов, заключили контракт и привезли на украинскую таможню первую партию.

Груз встал.

Все документы есть: инвойсы, контракты, упаковочные, Free Sale, ISO, внутренние лабораторные исследования, ЕВРО-1, сертификаты от производителя.

Но украинский таможне товар MADE IN GERMANY кажется подозрительным:

- А дайте нам ветеринарный сертификат?

- А дайте нам ещё заключение на желатины?

- А дайте нам бумажку ещё вот на это?

- А вот на то?

Связываемся с заводом.

- Мы же вам дали все наши документы. Мы не понимаем что вы хотите. Мы экспортируем по всему миру - какой ещё ветеринарный сертификат на Витамины?

Груз две недели простоял на таможне.

То что в нормальном мире занимает пару часов - здесь становится апокалипсисом.

Время потеряли

Деньги потеряли.

Немцев за*бали.

А потом они удивляются, что люди возят в страну контрабанду и что сборы падают.

Так вы ж с*ка за*бете любого, даже самого честного. Перестаньте кошмарить и мучать белый импорт неделями на таможне и сразу все станет с головы на ноги.

А пока.

Легче и быстрее везти "в чёрную" - страна будет терять сборы, а "белые импортеры" - время, нервы и деньги.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Тег
растаможка
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Зачем удалять комментарии если они написаны по делу? Кто удаляет и с какой целью? Авторитета "Обозревателю" это точно не добавляет
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Бульба Остап
Бульба Остап
Автор взнавав перед покупкою, якi документи потрiбно укр митницi для розмитнення? Якщо не взнавав - чому? , якщо взнавав - то у якого "спецiалicта"?
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто там у нас такий модний керівник митниці з зеленої погані? Щось там нявкав, що в таких випадках до нього слід звертатись, він всіх покарає?
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