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27 сентября • обновлено в 20:19
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Александр Кущ
Александр Кущ
Экономист Все статьи автора

Украина рискует остаться без денег и земли

13.2т

О дефолте, кидке и "рынке земли".

В последнее время, начали ширится слухи о том, что нерезиденты создали "паркинг" инвестиций на рынке ОВГЗ и главная цель этих вложений - скупка земли в конце следующего года. Вначале эта информация вызвала у меня сомнение: зачем "парковаться" у нас в гривне, если это можно сделать в долларе на BVI. Но, как оказалось, все так и есть. Среди так называемых "нерезидентов", настоящих иностранцев не более 50%.

Остальные - фиктивные инвестиции, сформированные структурами, аффилированными с властью и использующими инсайдерскую информацию. С учетом ревальвации гривны и реинвестиций дохода от коротких бумаг (3-6 месяцев), минимальная доходность в долларовом эквиваленте гривневых ОВГЗ составит 25-40%.

Если антиутопия с курсом продлится и в следующем году на кредитных инъекциях МВФ, мультипликатор портфеля ОВГЗ на вложенный доллар вырастет при определенных раскладах (если вовремя выскочить, а "нужные" люди подскажут) до уровня 2 к 1. То есть на миллиард долларов портфельных инвестиций придется столько же прибыли. И она не облагается налогами. "Они вам не ФОП-ы..". Если эти деньги "распаркуют" на рынке земли - получится, что 50% земельного банка так называемые "нерезы" купят на шару.

Точнее - за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение ОВГЗ. В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли (во всяком случае, без нескольких миллионов гектаров, находящихся в государственной собственности). Вот вам и "новые лица" - "червонец нарисуют - ни один опер от настоящего не отличит". И запомните: "Реформ нет, они просто п..ят нашу землю"..

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Автор
Александр Кущ Александр Кущ
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Александра Куща
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так, Нацбанк пороха і вони ще за нього почали опускати з квітня курс
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Украина рискует остаться и без денег и земли"? Не рискует. Останется!:)
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Северг Олег
Северг Олег
Какой сюрприз.... Кто бы мог подумать ? Кто бы только мог предположить что если вдруг еврейский клоун из шоу, кубарем, сломя голову и делая на ходу антраше летит в президенты Украины, то может случиться что то подобное ? Они же такие порядочные и воспитаные люди ! Они же на скрипочках играть умеют... и вообще ! Та неее, это всё Путин, москали и рашка !
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