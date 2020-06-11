500 тысяч рабочих мест: Шмыгаль сказал, сколько людей трудоустроили на самом деле

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за период карантина было трудоустроено 142,7 тыс. украинцев, которые получили статус безработных.

Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента OBOZREVATEL во время пресс-конференции по итогам 100 дней работы правительства.

"За период карантина трудоустроено 142 тысячи 700 человек, получивших статус безработных. Это люди, которые получили возможность трудоустроиться", – сказал Шмыгаль.

Как создают рабочие места

По словам главы правительства, часть рабочих мест создают направления, например, в коммунальной сфере. Для этого ведутся переговоры с мэрами городов, или людям предлагают работу через центры занятости.

"Средняя зарплата там в пределах 8 тыс. гривен. Средняя зарплата в Украине 10400 грн. Я убежден, что она в течение года будет увеличиваться", – сказал Шмыгаль.

Но основное внимание правительство, по его словам, сосредотачивается на стимулировании создания рабочих мест.

"Например, дорожная отрасль. Если мы вливаем 100 млрд гривен, мы понимаем, что там может быть создано дополнительно более 100 тысяч рабочих мест", – пояснил премьер.

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