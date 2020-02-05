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7 февраля • обновлено в 07:46
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Ядерные деньги Чернобыля уйдут в карман Микитася: "Джокер" слил схему скандального застройщика

16.8т
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Пранкер "Джокер" заявил, что на счёт компании "Укрбудмонтаж" (находится в структуре "Укрбуда") со счета НАЭК "Энергоатом" будут переведены 140 млн гривен.

Средства, "предназначенные для строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыле", якобы будут выведены на оффшорную компанию, подконтрольную скандальному застройщику Максиму Микитасю. Такие данные пранкер опубликовал на своем Telegram-канале в среду, 5 февраля.

"Несмотря на уголовные дела, смену власти, публичное обязательство Зеленского, Микитась продолжает воровать деньги. Причем не только у вкладчиков "Укрбуда", но и у государства", – написал "Джокер".

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"Джокер" рассказал о схеме Максима Микитася

"Джокер" рассказал о схеме Максима Микитася

Скриншот

Он добавил, что застройщик якобы связан с экс-прокурором Вячеславом Мармышом.

Максим Микитась

Максим Микитась

Comments.UA

Деньги Чернобыля уйдут в карман Микитася: "Джокер" слил схему застройщика

Telegram-канал "Джокера"

Деньги Чернобыля уйдут в карман Микитася: "Джокер" слил схему застройщика

Telegram-канал "Джокера"

Деньги Чернобыля уйдут в карман Микитася: "Джокер" слил схему застройщика

Telegram-канал "Джокера"

Как писал OBOZREVATEL, у людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.

Работы в ЖК ведет фирма "Укрбуд Девелопмент", бенефициарным владельцем которого был скандальный экс-нардеп Максим Микитась.

Корпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Максим Микитась Джокер
Место
Украина
Теги
Укрбуд офшор
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Комментарии
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
Пане Президенте+пане Генеральний прокуроре! Ви ще є?аууууу. Вам про це щось відомо?
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
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