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3 сентября • обновлено в 11:47
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"Двойной удар": цены на нефть ускорили падение

2.2т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 3 сентября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,60 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,07% – до 54,80 доллара за баррель.

Новости
Россия обрушила мировые цены на нефть
Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,6% до 56,14 доллара за баррель

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Неспособность США и Китая согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть, сообщает "Интерфакс".

В частности, Вашингтон предлагал Пекину определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа.

При этом представители Китая предлагали Штатам отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

"Усугубляющаяся торговая война США и Китая оказывает понижательное давление на стоимость нефти. Вместе с данными об увеличении добычи ОПЕК – это "двойной удар" для рынка", – резюмировал основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Brent WTI Urals
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