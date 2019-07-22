"Движется в никуда": Климкин предупредил о подлости России в Крыму

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия в аннексированном Крыму засекретила все данные об экономической активности.

Об этом он сказал в интервью "Главкому". По его словам, все уже прекрасно поняли, что в сегодняшнем состоянии полуостров пока движется в никуда.

"Они (русские. - Ред.) даже засекретили все данные об экономической активности на территории Крыма. То есть, оно никак не работает. Я так понимаю, что многие из тех, кто в 2014 году занимал различные позиции, теперь поняли, что все люди, которые там что-то делают, - это парашютисты из России", - заявил министр.

По его мнению, удерживать в Крыму внутреннюю стабильность, "это для России шире чем просто вопрос Крыма, это вопрос Кавказа, вопрос вообще религиозного, национального баланса".

"Сейчас обсуждается визит Комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в Крым. Нужно, чтобы Россия не "развела" ее и Совет Европы там, чтобы это снова не были там "потемкинские деревни" какие-то, и, соответственно, какие-то отчеты", - пояснил глава МИД.

Он считает, что Крыму нужен не визит, а постоянное присутствие международных наблюдателей, чтобы это реально заработало.

Оккупированный Крым

Климкин заявил, что Россия будет готова разменять постоянное присутствие международных наблюдателей на уменьшение активности Украины по Крыму.

"И вот здесь на самом деле вопросы, такие намеки были", - говорит глава МИД.

Климкин утверждает, что включить вопрос Крыма в Нормандский формат невозможно, потому что "Путин категорически против". "Для него же Крым - это вопрос какой-то миссионерский. Это уже позже, на министерских встречах начали обсуждать вопрос Крыма. И то, (министр иностранных дел РФ Сергей. - Ред.) Лавров постоянно пытался с этого съезжать. А на саммитах Путин никогда не велся на обсуждение крымских вопросов", - замечает глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что в "нормандском формате" между сторонами не будет обсуждаться вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма.

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