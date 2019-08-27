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"Два варианта": в МВД подсказали, как избежать штрафов за "евробляхи"

1.6т Читать материал на украинском

В МВД намекнули, что владельцам "евроблях" лучше "спрятать" авто с еврономерами в гаражах, пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет анонсированный закон об очередном льготном периоде.

О таком способе избежать штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в эфире ObozTV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты", – заявил Мартыненко.

"Если авто (с еврономерами. – Ред.) не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем", – объяснил он.

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При этом советник министра призвал не вводить водителей в заблуждение громкими заявлениями из серии "подождите две недели и катайтесь".

Во-первых, по его мнению, Верховная Рада просто не успеет принять новый закон 29 августа из-за множества процедурных моментов.

Во-вторых, подчеркнул Мартыненко, принятый ранее закон о штрафах вступил в силу 22 августа, и правоохранительные или таможенные органы обязаны его выполнять.

"Сегодня (22 августа. – Ред.) на сайте Государственной фискальной службы вышло подтверждение, что закон вступил в силу и начинаются штрафы. Не хотел бы никого пугать или стращать, но давайте говорить честно: у нас есть закон, и он должен работать", – напомнил представитель МВД.

"Любые круглые столы, совещания и т.д. закон не отменяют", – отметил он.

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Мартыненко разъяснил, что за управление "евробляхами" штрафует полиция, а за нахождение на таможенной территории Украины с нарушением таможенных требований – штрафует ГФС.

"На самом деле, есть два варианта. Либо подождать, либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции", – уточнил он.

Впрочем, считает Мартыненко, проблема "евробляхеров" сегодня раздувается искусственно. По его подсчетам, таких нерастаможенных автомобилей в Украине не более 10 тысяч.

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Какие штрафы ждут "евробляхеров":

  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

  • повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

  • если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

  • от 1 до 10 суток – 340 грн;

  • от 10 до 20 суток – 8500 грн;

  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

  • от 30 суток – 170 000 грн.

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uzr.com.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Авто на еврономерах растаможивание авто Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Мартыненко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины штрафы авто растаможка
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