"Два варианта": в МВД подсказали, как избежать штрафов за "евробляхи"

В МВД намекнули, что владельцам "евроблях" лучше "спрятать" авто с еврономерами в гаражах, пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет анонсированный закон об очередном льготном периоде.
О таком способе избежать штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в эфире ObozTV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.
"С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты", – заявил Мартыненко.
"Если авто (с еврономерами. – Ред.) не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем", – объяснил он.
При этом советник министра призвал не вводить водителей в заблуждение громкими заявлениями из серии "подождите две недели и катайтесь".
Во-первых, по его мнению, Верховная Рада просто не успеет принять новый закон 29 августа из-за множества процедурных моментов.
Во-вторых, подчеркнул Мартыненко, принятый ранее закон о штрафах вступил в силу 22 августа, и правоохранительные или таможенные органы обязаны его выполнять.
"Сегодня (22 августа. – Ред.) на сайте Государственной фискальной службы вышло подтверждение, что закон вступил в силу и начинаются штрафы. Не хотел бы никого пугать или стращать, но давайте говорить честно: у нас есть закон, и он должен работать", – напомнил представитель МВД.
"Любые круглые столы, совещания и т.д. закон не отменяют", – отметил он.
Мартыненко разъяснил, что за управление "евробляхами" штрафует полиция, а за нахождение на таможенной территории Украины с нарушением таможенных требований – штрафует ГФС.
"На самом деле, есть два варианта. Либо подождать, либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции", – уточнил он.
Впрочем, считает Мартыненко, проблема "евробляхеров" сегодня раздувается искусственно. По его подсчетам, таких нерастаможенных автомобилей в Украине не более 10 тысяч.
Какие штрафы ждут "евробляхеров":
за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
Евробляхеров будет штрафовать как ГФС, так и полиция
uzr.com.ua
Как писал OBOZREVATEL:
21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
При этом "евробляхеров" предупредили, что такая отсрочка будет последней.
Однако новый документ только разрабатывается. Принять его должна будет Верховная Рада IX созыва после того, как начнет свою работу. По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа.
Государственная фискальная служба Украины объявила, что в четверг, 22 августа, санкции вступили в силу.
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