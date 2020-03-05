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5 марта • обновлено в 13:11
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Дубилет отреагировал на отставку и рассказал о планах

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Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого накануне отправили в отставку, заявил, что не завершил большинство своих проектов.

"А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", – написал Дубилет в своем Telegram-канале

Он отметил, что будет обсуждать, в каком формате продолжит работать в правительстве, если вообще продолжит.

"Я хочу поблагодарить всех своих экс-коллег за совместную работу. Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны", – резюмировал Дубилет.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что не завершил большинство своих проектов

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что не завершил большинство своих проектов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

  • Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

  • Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

  • "За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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