Дубилет отреагировал на отставку и рассказал о планах

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого накануне отправили в отставку, заявил, что не завершил большинство своих проектов.
"А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", – написал Дубилет в своем Telegram-канале
Он отметил, что будет обсуждать, в каком формате продолжит работать в правительстве, если вообще продолжит.
"Я хочу поблагодарить всех своих экс-коллег за совместную работу. Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны", – резюмировал Дубилет.
Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что не завершил большинство своих проектов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".
Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
"За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.
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