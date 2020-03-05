Дубилет отреагировал на отставку и рассказал о планах

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого накануне отправили в отставку, заявил, что не завершил большинство своих проектов.

"А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", – написал Дубилет в своем Telegram-канале

Он отметил, что будет обсуждать, в каком формате продолжит работать в правительстве, если вообще продолжит.

"Я хочу поблагодарить всех своих экс-коллег за совместную работу. Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны", – резюмировал Дубилет.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что не завершил большинство своих проектов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

"За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.

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