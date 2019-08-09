"Дрова закончились": Крым накрыл новый масштабный блэкаут

В оккупированном Крыму произошел новый масштабный блэкаут.
В частности, об отключении электричества сообщают жители города Евпатория, отметил в Twitter блогер Крымский бандеровец.
"Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут", – пишет он.
"Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку", – добавил блогер.
"Дрова закончились", – иронизирует по поводу сложившейся ситуации местный житель Сергей Петров.
Крым. Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку. pic.twitter.com/IHsCs4AKfu— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.
Об отключении электричества сообщают жители города Евпатория
Как сообщал OBOZREVATEL, весной в городах аннексированного Крыма разбушевались ураганные ветра, которые привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.
До этого подобное ЧП произошло в январе – 27 крымских населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.
29 декабря оказались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма.
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