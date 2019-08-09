Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Дрова закончились": Крым накрыл новый масштабный блэкаут

Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму произошел новый масштабный блэкаут.

В частности, об отключении электричества сообщают жители города Евпатория, отметил в Twitter блогер Крымский бандеровец.

‏"Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут", – пишет он.

Новости
"Нашли уже все": сеть высмеяла отношение России к Крыму

"Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку", – добавил блогер.

"Дрова закончились", – иронизирует по поводу сложившейся ситуации местный житель Сергей Петров.

Об отключении электричества сообщают жители города Евпатория

Об отключении электричества сообщают жители города Евпатория

Как сообщал OBOZREVATEL, весной в городах аннексированного Крыма разбушевались ураганные ветра, которые привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.

До этого подобное ЧП произошло в январе – 27 крымских населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.

29 декабря оказались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
11
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...