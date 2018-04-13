Дотянуть до пенсии: на какую зарплату могут рассчитывать пожилые украинцы

Люди предпенсионного возраста спокойно могут рассчитывать на достойную зарплату в зависимости от своих профессиональных качеств и сферы деятельности, а не возраста.
Об этом в эфире ObozTV заявила директор рекрутинговой компании Надежда Петрученко.
"Если мы берем город Киев, то можем говорить от 7 тысяч гривень. Конечно же, в регионах это будет 4-5, где в Киеве 7 тысяч", - отметила она.
По ее словам, размеры зарплат варьируются в зависимости от отрасли.
"Все зависит от сферы занятости. Зарплата определяется не возрастом, а сферой деятельности. Как всегда, самая высокая в IT, агросектор, технические специальности, продажи, маркетинг и дальше по ниспадающей", - добавила Петрученко.
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