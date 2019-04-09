Дом с витражными окнами за $210 тысяч: где и как живет Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с семьей проживает в поселке Иванковичи в Киевской области. Коттеджный городок "Маєток" находится в 30 километрах от столицы.

Дом, площадью 353 квадратных метра, он купил в 2008 году за 814,9 тысячи гривен. На тот момент курс был 6,9 гривни за доллар, соответственно цена особняка составляла около 118,6 тысяч долларов, сообщает "Страна.ua".

Спустя четыре месяца Зеленский купил здесь же 12 соток земли за 702,2 тысячи гривен, что тогда составляло 91,2 тысячи долларов.

У шоумена в "Маєтке" дом с витражными окнами, тремя санузлами, несколькими спальнями и летней террасой. Также у него есть большая кухня-столовая и домашний спортзал.

Въезд в коттеджный городок, где живет семья Зеленских "Страна.ua"

Дом Зеленского "Страна.ua"

Вместо гаража в коттедже – у него навес, под которым стоят автомобили.

"Страна.ua"

Эксперты по недвижимости отмечают, что свободный дом небольшого метража в КГ "Маєток" остался всего один и стоит он 250 тысяч долларов.

"Страна.ua"

"Если хотите стать соседом Зеленского, то есть над чем подумать. Кстати, на сколько нам известно, там есть еще звездные соседи – певица Гайтана и телеведущая Катя Осадчая с актером Юрием Горбунов, а также из "95 квартала" тут покупали дома Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Елена Кравец", – сообщают специалисты.

"Страна.ua"

В то же время в поселке есть свободные дома большой площади. Самый дорогой особняк из имеющихся – 295 квадратных метров будет стоить 8,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро.

В своей декларации указанную недвижимость кандидат не упомянул. При этом в расследовании журналисты также не смогли подтвердить, что Зеленский пользуется итальянской виллой.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв. м), квартирой в столице (131,9 кв. м), двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м).

Позже шоумен добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска. При этом цена покупки автомобиля, купленного в 2012 году, не уточняется.

Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" признался, что владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), при том, что ранее он заявлял, что вышел из этой компании, которая контролирует компании в России. В декларации указано, что акционером Green Family LTD он является с 28 мая 2012 года.

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