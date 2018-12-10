Доллар в украинских банках приблизился к новой отметке

В Украине курс доллара в понедельник, 10 декабря, снизился на 4 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 1 копейку и составил 31,95 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,82 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,63 грн/€. Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Напомним, что 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$.