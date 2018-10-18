Доллар по-новому, рост тарифа на газ и подорожание звонков: как изменится жизнь украинцев

Украинцев в ноябре ждут новый тариф на газ, подорожание стационарной связи и незначительное снижение курса гривни. Помимо этого, в стране официально появятся "бюджетные" смартфоны Apple, а разовая поездка на BlaBlaCar подорожает на 49 грн.

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться в следующем месяце.

Курс доллара по-новому

В октябре курс доллара в Украине стабильно колебался возле отметки в 28 грн/$. Причем, несмотря на негативные прогнозы аналитиков и сложившуюся тенденцию, стоимость валюты опустилась ниже указанной психологической отметки. В целом же ожидать продолжение такой тенденции в ноябре не стоит. И в Нацбанке, и в экспертной среде напоминают: с момента, как в Украине перестали "в ручном режиме" устанавливать курс, то есть уже несколько лет, осенью гривня дешевеет.

Нарастает критический импорт, в первую очередь газа. А за него нужно расплачиваться валютой. Импортеры выходят на украинский валютный рынок и активно покупают доллары. В результате спрос растет, в то время как предложение, по сравнению с летом - снижается. При таких условиях избежать девальвации крайне сложно.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты сходятся во мнении, что в ноябре лучший для гривни вариант – 28,5 грн/$. Такой курс позволит постепенно приблизится к ожидаемой к концу года отметки около 29 грн/$. Негативный сценарий – 29,5 грн/$ к концу года и около 29 грн/$ - в ноябре.

Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital, отмечает: период до конца года – время, когда в Украине будет увеличиваться дефицит платежного баланса (тратить долларов будем больше, чем зарабатываем). А это влияет на баланс спроса и предложения на рынке. В результате избежать подорожания доллара будет практически невозможно. "Наш прогноз курса на конец года – 29,5 грн/$", - считает эксперт.

Цены на бензин: рост привязан к нефти и доллару

Средняя стоимость бензина А-95 в Украине – около 33,05 грн за литр. Стоимость топлива зависит от двух факторов: цены на нефть и курса гривни. "Черное золото" марки брент - около $80 за баррель, хотя еще в январе 2018-го они были на уровне $68,8. Последние несколько недель они снижаются, однако, если оценивать более длительный период, на рынке наблюдается рост.

По словам экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, подорожание доллара на 1 грн приводит к росту цен на бензин – на 85 коп. В конце этого года, согласно прогнозу правительства, курс национальной валюты может быть на уровне 29,4 грн/$. В результате А-95 может вырасти в цене еще на 1,2 грн.

Таким образом, уже в конце 2018-го бензин может стоить 35,7 грн за литр, а в ноябре - около 34 грн (литр А-95). Правда, как поясняет Косянчук, операторы очень аккуратно пересматривают цены – боятся потерять. Есть условно постоянные затраты, такие как содержание самих сетей, зарплаты сотрудникам, налоги, транспортировка и т.д. Все эти расходы закладываются в конечную стоимость бензина. И чем меньше топлива удается продать, тем больше будут цены.

Газ: подорожание перенесли на ноябрь

Кабинет министров 17 октября в очередной раз принял решение перенести прежнее решение о повышении тарифа на газ. На заседании правительства премьер Владимир Гройсман заявил, что поднимать цены не хочет, однако дал понять, что это придется сделать. Без дешевых кредитов (а разрыв с МВФ приведет к недоверию со стороны и других кредиторов) справится с долговой нагрузкой в 2019-м будет крайне сложно.

По информации OBOZREVATEL, голубое топливо для населения может вырасти в цене до 8,5 грн за кубометр. Скорее всего, такие цены будут актуальны с 1 ноября 2018-го. В таком случае весь ноябрь поставщики коммунальных услуг будут пересчитывать свои цены на отопление и горячую воду. После новые тарифы утвердят в Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг. Уже в декабре, как пояснили в комиссии, украинцы будут платить за коммуналку по новым тарифам.

Подорожает стационарная связь

"Укртелеком" уже с ноября поднимет тарифы на телефонную связь на 17% в городах (3-7 грн) и на 18,8% в селах (3-7 грн). Профильная комиссия уже утвердила соответствующее решение. В следующем году тарифы увеличатся еще на 2-9 грн.

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"Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 грн в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах - 43,8 грн) и 69,6 грн в селах и пгт (действующий тариф - 39,68 грн). Вместе с тем, компания тратит немало ресурсов на текущее обслуживание и восстановление вырезанных телефонных линий", - рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Новые тарифы, как отмечают в компании, позволят компании приблизиться к экономически обоснованным ценам.

За BlaBlaCar придется платить

Около 4 млн украинцев пользуются сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar. Спустя четыре года работы в компании заявили, что собирается монетизировать свою деятельность. Зарабатывать планируют за счет пассажиров. С 1 ноября все украинцы должны будут покупать подписку на сервисе для того, чтобы забронировать себе поездку.

Доступ на 1 день будут продавать за 49 грн, на 1 месяц - за 59 грн. При этом, бесплатно можно будет забронировать место в поездках на короткие дистанции до 120 км. Для владельцев автомобилей BlaBlaCar остается бесплатным. Как и прежде, они смогут публиковать свои предложения о поездках с указанием стоимости места, количества свободных мест и дополнительных параметров (времени и места отправления, размера багажа и других).

Таким образом, одна поездка для тех, кто редко (не чаще раза в месяц) пользуется BlaBlaCar, подорожает как минимум на 49 грн.

В Украине появятся "бюджетные" iPhone

Компания Apple официально начнет продажи iPhone Xr в Украине с 2 ноября. Считается, что эта модель – "бюджетная", хотя ее стоимость на официальном сайте магазина стартует от $749 (около 21 тыс. грн). В Украине же у официальных дистрибьюторов цена может быть на порядок выше. Как известно, из-за монополии на импорт смартфонов Apple в Украину, которая принадлежит одной компании, в стране официальные iPhone стоят дороже, чем в Европе и США. К примеру, iPhone 8 64 Гб стоит гораздо больше, чем в Германии, Канаде, Малайзии, Швейцарии, Польше, Китае, Австралии, Франции, Испании, Филиппинах и большинстве стран мира.

Смартфон iPhone Xr будет доступен в трех вариантах памяти (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ) и шести цветах (черный, белый, голубой, желтый, коралловый, красный). К слову, 2 ноября гаджет также появится на прилавках в Южной Корее, Вьетнаме, Армении, Грузии, Казахстане и т. д.