Доходы "Газпрома" рухнули в два раза

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-феврале снизились на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,046 миллиарда долларов.

Соответствующие данные приводит Федеральная таможенная служба, передает ТАСС.

Газпром ВВС

При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале доходы компании от экспорта газа уменьшились на 32,8% по сравнению с январем, до 2,027 миллиарда долларов. Объемы экспорта в феврале снизились в месячном выражении на 22,5%, до 14,2 миллиарда кубометров. Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

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