Доходы "Газпрома" рухнули в два раза

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-феврале снизились на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,046 миллиарда долларов.
Соответствующие данные приводит Федеральная таможенная служба, передает ТАСС.
Газпром
ВВС
При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале доходы компании от экспорта газа уменьшились на 32,8% по сравнению с январем, до 2,027 миллиарда долларов. Объемы экспорта в феврале снизились в месячном выражении на 22,5%, до 14,2 миллиарда кубометров. Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.