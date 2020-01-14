"Слуга народа" захотела ужесточить штрафы за неправильную парковку

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" захотела существенно повысить штрафы за неправильную парковку.

В частности, размер наказания за стоянку в запрещенном месте предлагается поднять с 510 гривен до 3400 гривен. Об этом свидетельствует текст законопроекта №2628, который уже зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение в профильные комитеты.

Одновременно с этим за остановку на местах для водителей с инвалидностью хотят штрафовать на 34 тыс. гривен.

Столько же придется заплатить автомобилистам, которые без оснований используют знак "водитель с инвалидностью".

Документ предусматривает, что 70% от суммы штрафов будет идти в местные бюджеты, чтобы стимулировать местные власти проводить разметку запрещенных для парковки мест.

Фиксация и доказательство факта нарушения правил остановки в запрещенных местах будут сводиться лишь к необходимости сделать фото авто. Для того, чтобы фото стало доказательством, нужны будут минимум три снимка нарушителя с разных ракурсов.

Также в качестве доказательства в суде можно будет показывать записи камер видеонаблюдения.

За остановку на местах для водителей с инвалидностью хотят штрафовать на 34 тысячи грн Facebook Кличко-мер

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей в авто.

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