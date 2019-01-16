''Дна не достиг'': стало известно о влиянии Brexit на курс валют

Британский фунт после падения на 1% сразу после провального результата голосования для премьер-министра Терезы Мэй вернулся к уровню $1,287. За 2018 год британская валюта упала к доллару на 7% из-за неопределенности условий Brexit.

Как сообщают "Ведомости", результат не стал неожиданным для рынков, но главным вопросом остается дальнейшее развитие событий. Пока наиболее вероятны три пути: выход без соглашения с ЕС, "план Б" правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

По словам стратега CIBS Патрика Беннетта, фунт вряд ли достиг дна. "Рисков еще достаточно. Конечно, вчерашнее поражение Мэй убрало один источник неопределенности, но их еще много. Ни голосование о доверии правительству, ни возможный повторный референдум и новые парламентские выборы не добавляют веры ни в (британскую) экономику, ни в ее валюту", — заявил он.

Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин — 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Это одно из самых разгромных поражений инициатив правящей партии в истории страны.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже внес предложение о вотуме недоверия правительству Мэй. Теперь правительство должно в течение трех дней сформировать и представить парламенту план дальнейших действий.

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