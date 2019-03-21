"Для Украины и народа": Россия огрызнулась на новые санкции

В России назвали контрпродуктивными новые санкции Украины против лиц, причастных к оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает RT.

"Всё, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева — контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и ее народа. Единственная цель данных санкций — хоть каким-то образом поднять рейтинг действующего президента Петра Порошенко", — сказал он.

По его словам, значительная часть украинского населения на данный момент "не намерена оставаться в некоем враждебном состоянии по отношению к России".

"Наша страна приносит реальные деньги украинскому народу, у нас работают миллионы граждан, сохраняются кооперационные связи. Люди всё это видят", — считает Климов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.