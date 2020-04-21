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21 апреля • обновлено в 11:14
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Для Росії наступають непрості часи, навіть СРСР був у кращому становищі

10.7т
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А якщо без жартів, ситуація стрімко починає нагадувати кінець 80-х років минулого століття.

Тоді результатом рекордного падіння цін на нафту став крах совку та всього соцтабору. Та могутній імпульс для розвитку країн Заходу. В тому числі, стрімкого злету ЄС. Який зайнявся освоюванням колишніх радянських сателітів. Зараз же головний адресат кризи - передовсім, Китай, Іран та рашка. Тобто, псевдо-імперії, які за останні 20 років чомусь вирішили, що є якоюсь альтернативою чи, прости господи, конкурентом США.

Звичайно, коронавірус є проблемою для всіх країн світу і це таки класичний Талебівський "чорний лебідь". Однак дійсно великі країни тим і відрізняються від одноденок, що вміють використовувати кризи для збереження та підтримання власного інтересу. ІМХО нинішнє збивання цін на нафту явно носить характер картельної змови США з саудитами - як і 30 років тому.

До речі, Саудівська Аравія зараз, як і США, на рівні стратегії визнала, що протягом 20 років нафта перестане бути чорним золотом. І поставила собі за мету перестати бути країною, яка заробляє тільки на цьому. Тому, всі розумні й сильні зараз займаються витісненням з ринків слабких - щоб в останній момент заробити на нові технології нового рівня. А слабким місцем є якраз рашка. Думаю, в якості цілі саудити хочуть отримати її долю на європейському ринку та передовсім - китайському.

Ну, а американці хочуть знову отримати простір для розвитку економіки. Який - сюрприз! - означає: слабкого - підштовхни. А для цього потрібно забрати право бути головною майстернею світу у Китаю та головною бензоколонкою - в рашки.. Забрати виробництво назад, обрушити ринки, забрати долі в світовому пирогу. Й отримати нові стимули для розвитку. Й диктувати - делікатно, звичайно - вчорашнім псевдо-претендентам на боротьбу з "вашингтонським обкомом" свою волю.

Приємно, що рашку ставлять в стійло. ІМХО ситуація для лаптєстана зараз набагато більш драматична, ніж в кінці 80-х. У нинішньої рашки нема нічого, окрім нафти й газу. Й нема й близько запасу міцності, який все ж був у СРСР.

Неприємно ж те, що наш маленький далекий закапелочок під назвою "Україна" в цих процесах навіть не об'єкт, а піщинка в океані переділу світу та переходу до нового технологічного укладу. Де нафта, судячи з усього, буде непотрібна.

Тепер залишилося визначитися, чим і як будемо потрібні ми як країна та держава. Я вже мовчу про те, щоб скористатися кризою. Ну, там наприклад, надати аграріям рекордні позики - щоб восени засипати світ своєю продукцією. Чи щоб запропонувати кремлю десь за рік програму "жрачка в обмін на Крим та Донбас".

Але ж аваково-шмигалі можуть тільки про карантин торочити, обілєчувати і так конаючий дрібний бізнес та ловити спортсменів у плавках ротою ментів. Наша влада навіть московський патріархат не може прижучити - яке вже там використання кризи... Зеленський? А це хто взагалі? Він ще чимось управляє?

І це я не кажу вже про те, що падіння нафти вдарить і по нам через падіння всіх інших ринків. І якщо США це перенесуть, то ось ми - я хз...

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть Новости России
Источник
Источник: Фейсбук Богдана Буткевича
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Жители страны, где седьмой год идёт гражданская вoйна, страны, которая не может выжить без инъекций от МВФ, стоит на пороге дефолта, вынуждена принимать такие важные и спорные законы, против которых большинство населения, под давлением МВФ, иначе все, амба... Эти люди пытаются изображать оптимизм и искренне считают, что как раз они-то в выигрышном, по-сравнению с Россией, положении? И будут русские земли на еду выменивать вместе с населением? Чем вы замените 12 миллиардов, которые заробитчане присылали на Украину? Чем России будете 5 миллиардов по евробондам выплачивать? Панове, придите в себя. Очнитесь. Жизнь в мире фантазий до добра вас не доведёт.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ага, всё плoxo в России. То ли дело в США, Италии и Испании! Вообще в Европе - красота!!!
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Manfred Anry
Manfred Anry
При чому надавати без процентні позики або під1% на 100 років
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