20% получателей субсидий потеряют льготы - Минсоц

С начала нового отопительного сезона в октябре 2018 года около 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы.

Так, директор департамента государственной соцпомощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что субсидии могут потерять обладатели новых автомобилей и те, чье жилье имеет большую квадратуру. Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо.

"Под угрозой оказались собственники, чьи автомобили "моложе" 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени", - подчеркнул Музыченко.

Также на субсидию не будут претендовать те, кто имеет жилье с большой площадью.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов - 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", - рассказал представитель Министерства соцполитики.

По его словам, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

"Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", - подытожил Музыченко.

Как сообщал "Обозреватель", в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, при этом нормы потребления газа заметно сократят.