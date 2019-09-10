Кешбек за жалобы и оплата по-новому: Рада приняла важное решение

Верховная Рада 10 сентября проголосовала за законопроекты №1073 и №1053. Их приняли в первом чтении и за основу.

Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

За законопроект №1073 проголосовали 249 народных депутатов, а за №1053 – 257 парламентариев, свидетельствует официальный сайт ВР. (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

"Принятие проекта закона будет способствовать детенизации обращения наличных средств, разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО (кассовых аппаратов. – Ред.) и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект о "прозрачных" расчетах

Документом №1073 предусматривается:

внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы;

внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем расчетного документа, оформлена жалоба на продавца товаров и в режиме реального времени отслеживание такой жалобы через контролирующий орган;

законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных РРО и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков;

введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций.

расширение перечня видов деятельности, для которых применение РРО является обязательным.

Результаты голосования:

Голосование за законопроект №1073

Голосование по фракциям:

Голосование за законопроект №1073

Законопроект о кассовых аппаратах

В то же время законопроект №1053 инициирует:

введение программных РРО, которые дадут субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;

упрощение процедуры регистрации РРО – ее проведение средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов;

удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових услуг;

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО на сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

Законопроект №1053 приняли в первом чтении за основу.

Результаты голосования были такими:

Голосование за законопроект №1053

Голосование по фракциям:

Голосование за законопроект №1053 по фракциям

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