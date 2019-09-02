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2 сентября • обновлено в 11:15
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Десятилетний минимум: Китай рекордно обвалил юань

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Центральный банк Китая в понедельник, 2 сентября, опустил курс своей национальной валюты на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар.

В последний раз так дешево китайская валюта стоила 13 марта 2008 года – 7,0882 юаня за доллар, сообщают "РИА Новости".

Центробанк в начале августа впервые после глобального финансового кризиса установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар. С тех пор китайская валюта продолжает ослабевать.

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При этом Соединенные Штаты обвинили Китай в манипулировании валютным курсом и заявили о намерении работать с Международным валютным фондом для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем от ослабления валюты.

Пекин начал опускать курс юаня на фоне решения Вашингтона ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Новые взаимные пошлины уже вступили в силу.

В последний раз так дешево китайская валюта стоила 13 марта 2008 года

В последний раз так дешево китайская валюта стоила 13 марта 2008 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

  • Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

  • 20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

  • 11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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Тема
Курс валют
Место
Китай
Теги
курс валют доллар
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