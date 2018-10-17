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/Новости экономики

''Деньги пошли за пациентами'': в Украине резко выросли зарплаты врачей

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В Украине благодаря медицинской реформе заработная плата врачей, с которыми пациенты подписали декларации, значительно выросла. У некоторых медиков оклад теперь составляет около 18 тысяч гривен.

"Деньги наконец-то пошли за пациентами и тысячи терапевтов и педиатров уже почувствовали это с новой существенно повышенной зарплатой", – сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе заседания правительства в среду, 17 октября.

В частности, она привела пример с семейным врачом из Бахмута Донецкой области, который в сентябре получал около 7 тыс. гривен, а в октябре – более 17,8 тыс. гривен.

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Кроме того, по словам Супрун, 633 заведения уже подписали соглашения с Национальной службой здоровья, из них 85 – частные.

"Это показывает, что уже есть те частные заведения, которые заинтересованы присоединиться к изменению системы здравоохранения", – резюмировала и. о. министра.

Напомним, что семейные врачи, терапевты и педиатры, работающие в учреждениях, которые имеют договор с Нацслужбой здоровья, могут претендовать на высокие зарплаты. Такие заведения автономизированы и могут сами формировать размер зарплат – сумма больше не привязана к тарифной сетке. В частности, объем заработной платы зависит от количества деклараций, подписанных врачом, раннего выявления тяжелых болезней и других показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на начало августа население подписало более 14,5 млн деклараций с семейными врачами.

Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
Медицинская реформа
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Медреформа в Украине - это когда деньги пошли за врачами, а пациенты пошли по миру.
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