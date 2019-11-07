"Деньги не нужны": сеть высмеяла переклички по зарплатам в "Л/ДНР"

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители проводят переклички по выплатам заработных плат.

В частности, за такими действиями заметили "государственных служащих" так называемых Л/ДНР – врачей, учителей и воспитателей, свидетельствует информация блогера Дениса Казанского в Twitter.

"Раньше в ОРДЛО были переклички по обстрелам. Теперь переклички по выплатам зарплат", – пишет он.

Пользователи сети высмеяли соответствующие переклички в "Л/ДНР".

‏"Они ж к коммунизму идут, как в СССР, а там деньги не нужны", – иронизирует Григорий Севастьянов.

"Ну все, Дыра построила коммунизм, деньги не нужны, еда и одежда тоже", – резюмировал Umka UaDonetsk.

Раньше в ОРДЛО были переклички по обстрелам. Теперь переклички по выплатам зарплат. pic.twitter.com/ohvDqLyzv2 — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 ноября 2019 г.

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители проводят переклички по выплатам заработных плат

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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