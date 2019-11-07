Главная Новости
7 ноября • обновлено в 05:01
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Деньги не нужны": сеть высмеяла переклички по зарплатам в "Л/ДНР"

460 Читать материал на украинском

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители проводят переклички по выплатам заработных плат.

В частности, за такими действиями заметили "государственных служащих" так называемых Л/ДНР – врачей, учителей и воспитателей, свидетельствует информация блогера Дениса Казанского в Twitter.

"Раньше в ОРДЛО были переклички по обстрелам. Теперь переклички по выплатам зарплат", – пишет он.

Новости
"Нет даже хлеба": в "ДНР" забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

Пользователи сети высмеяли соответствующие переклички в "Л/ДНР".

‏"Они ж к коммунизму идут, как в СССР, а там деньги не нужны", – иронизирует Григорий Севастьянов.

"Ну все, Дыра построила коммунизм, деньги не нужны, еда и одежда тоже", – резюмировал Umka UaDonetsk.

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители проводят переклички по выплатам заработных плат

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители проводят переклички по выплатам заработных плат

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel