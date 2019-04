Дело ПриватБанка: судью из Киева уволили из-за решения в пользу Коломойского

Высший совет правосудия во вторник, 2 апреля, уволил судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн за грубый дисциплинарный проступок – попытку заблокировать forensic audit ПриватБанка.

В частности, основанием для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи были жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального банка Украины и ООО "Астерс Консалт", говорится на сайте ВСП.

В жалобе говорилась, что в декабре 2017 года судья удовлетворила ходатайство олигарха Игоря Коломойского о незаконности обработки его персональных данных и о признании недействительными договоров ПриватБанка и Министерства финансов с компаниями, в том числе, "Астерс Консалт".

В итоге дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что Кизюн вопреки законодательству приняла меры обеспечения иска, которые по своему содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований Коломойского.

"Учитывая характер и множественность грубых нарушений, допущенных судьей Кизюн, которые свидетельствуют, что судьей необъективно и несправедливо осуществлено правосудие... Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия считает, что применение к судье дисциплинарного взыскания в виде внесения представления Высшему совету правосудия об увольнении ее с должности является пропорциональным совершенным дисциплинарным проступкам и соответствует требованиям статьи 109 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьи 50 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", – говорится в решении.

Кроме того, 2 апреля Окружной административный суд Киева рассмотрит в закрытом режиме иск Коломойского по поводу национализации "ПриватБанка".

По предварительным данным, коллегия в составе председательствующего судьи Игоря Качура и судей Владимира Келеберды и Виталия Амелехина может вынести решение по данному иску уже сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

