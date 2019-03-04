Дело о взятках Кучме от Коломойского внезапно закрыли: что произошло

Прокуроры САП закрыли уголовное производство по факту вымогательства и получения президентом Леонидом Кучмой и его зятем Виктором Пинчуком $110 млн взятки от олигарха Игоря Коломойского за право контроля над компанией "Укрнафта".

Об этом сообщили в ГПУ в ответ на запрос "Наших грошей". Дело закрыл 2 августа 2018 года прокурор САП, который осуществлял процессуальное руководство в нем. Он установил отсутствие состава уголовного преступления.

4 марта 2015 года на заседании Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Игорь Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно предоставлял 5 млн долларов (всего 110 млн долларов) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы через его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта" .

"Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все и сюда. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы", — заявил Коломойский.

11 марта 2015 года комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. 18 марта 2015 года расследование было начато.

Адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых — копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля на ОАО "Укрнафта" от 25 января 2003 года, в соответствии с которой неперсонифицированные лица договорились об осуществлении контроля над "Укрнафтой", в том числе: обеспечение назначения на должность председателя правления нового лица; до 1 мая 2003 года избрание на общем собрании акционеров новых членов Наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" и др.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 был избран новый председатель правления "Укрнафты" — Игорь Палица, который в период до апреля 2003 совершил смену правления и назначил новых заместителей председателя правления и главного бухгалтера общества.

Кроме того, установлено, что 21 марта 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров "Укрнафты" был избран новый Наблюдательный совет и его председатель. В Наблюдательный совет общества был включен Коломойский и четыре человека из его окружения.

Председателем Наблюдательного совета общества избран Юрий Бойко (будущий министр топлива и энергетики при президенте Януковиче), председателем правления "Укрнафты" стал приближенный к Коломойскому человек.

Пинчук и Кучма Sport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" обязан выплатить кипрским акционерам ПАО "Укрнафта" олигарха Игоря Коломойского более 100 млн гривен.

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