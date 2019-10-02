Дело на 1,5 млрд: олигарх Жеваго проиграл суд Нацбанку

Шевченковский районный суд Киева постановил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн.

Такое решение было принять во вторник, 1 октября. Учреждение таким образом должно погасить задолженность перед Нацбанком Украины по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, передает пресс-служба НБУ.

В то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с Нацбанком.

Новости Олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными

Константин Жеваго fttc.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого проверяли на причастность к схеме с растратой и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал