Дело на 1,2 млрд: НАБУ объявило ряд подозрений по VAB Банку

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили восьми лицам о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд гривен.

В частности, о подозрении сообщили бывшему первому заместителю главы Национального банка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому, экс-директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, передает НАБУ.

"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, о подозрении было сообщено в том числе бывшим должностным лицам VAB Банка – главе наблюдательного совета, заместителю главы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

"Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – резюмировали в НАБУ.

Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

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