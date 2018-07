Дело Коломойского: суд Лондона принял решение

Высокий суд Лондона посчитал "нестандартными" операции олигарха Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта "Бельбек", который находится в оккупированном Севастополе.

В результате суд обязал украинского бизнесмена согласовать подобные платежи, сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято в рамках иска ПриватБанка в отношении Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно принадлежат двум олигархам.

В частности, юридическая фирма Field Fisher, которая представляет Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells, представляющую интересы ПриватБанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам.

Field Fisher уточнила, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski. Согласно данным Коломойского, он владеет 50% уставного капитала компании E Co., которой принадлежит 100% акций Stalmag с оценочной стоимостью 15 млн долларов.

При этом истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Новости НБУ подал иски против Коломойского на 10 млрд

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем уточнил, что Коломойскому необходимо согласовать с ПриватБанком или с судом подобные операции.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта "Бельбек", составляет более 40 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире.

Сам Коломойский тогда прокомментировал решение суда так: "Это временный арест на время рассмотрения дела".

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

Позже Верховный Суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования, предоставленным НБУ, поставив точку в длительном споре.