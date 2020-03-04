Декларация Дениса Шмыгаля: миллионы заработал в ДТЭК, а имущество записал на жену

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль, которого прочат на должность главы правительства, заработал миллионы в холдинге ДТЭК, а большую часть имущества записал на свою жену Екатерину.

Об этом идет речь в его официальной декларации, сообщает OBOZREVATEL. Стоит отметить, что информация о ценных бумагах и нематериальных активах в официальной декларации отсутствует.

Напомним, что OBOZREVATEL следит за событиями и ведет онлайн-трансляцию об отставке Алексея Гончарука.

Так, согласно документу, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.

Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

Отметим также, что семья вице-премьера владеет земельными участками площадью почти 5000 кв м. во Львовской области и домом площадью 215 кв м.

На жену Дениса Шмыгаля записан также внедорожник Land Rover. Сейчас такую машину в самой дешевой комплектации можно купить за 1,8 млн гривен.

Ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что сейчас именно Денис Шмыгаль является фаворитом на должность главы правительства вместо действующего премьера.

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