В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: сколько придется платить в 2021-м

В Украине в 2021 году повысят тарифы на электроэнергию для населения. Такое решение уже анонсировали в Минэнерго. И даже если ведомство возглавит новый человек, подорожание неизбежно. Сейчас в Кабмине есть несколько вариантов пересчета: могут отменить льготную цену, полностью "отпустить" тарифы или же на первом этапе обойтись повышением стоимости тока на 30%.

О том, как и почему подорожает электроэнергия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Окончательной версии повышения на данный момент нет. В Минэнерго всего лишь анонсировали его, однако проект новых цен не опубликовали. Есть два варианта:

вовсе отменить "специальные цены" для населения

повысить тарифы для населения примерно на 30%

Если бы украинцы сейчас платили по общим тарифам, то за первые 100 кВт*час электроэнергии вместо 90 грн отдавали бы 243 грн. Правда, в тариф 2,43 грн входит компенсация низких цен для простых украинцев. Поэтому если бы отменили понижение стоимости в отдельных случаях, то общий тариф был бы около 2,18 грн за кВт*час.

При повышении цен на 30% в среднем каждый киловатт-час может подорожать с 1,1 до 1,43 грн. Это менше, чем при полной отмене контролируемых тарифов, но вместе с тем и проблема перекрестного субсидирования в этом случае останется.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в Кабинете министров, есть и другой, более мягкий вариант: отменить скидку на первые 100 кВт*час электроэнергии. Сейчас за них нужно платить 90 копеек, а за каждый следующий кВт*час – уже по 1,68 грн. Если такое решение примут, 150 кВт*час подорожают с 174 до 252 грн.

"Тариф на газ было легко поднять, потому что сделали это в период низких рыночных цен. То есть сразу потребители не почувствовали на себе подорожания. С электроэнергией не хотели затрагивать вопрос до местных выборов. Потом начались дискуссии: ну как поднять сразу так резко?" – говорит человек из правительства.

В Украине последний раз тарифы на электроэнергию повышали еще в 2017-м, с тех пор ее рыночная стоимость взлетела в два раза, однако тариф не пересматривали. И чем дольше с этим тянут, тем больше проблем возникает.

Эксперт "Опоры" Татьяна Бойко поясняет OBOZREVATEL: пока нет конкурентных тарифов, компаниям невыгодно продавать электроэнергию напрямую населению. "Цена должна быть намного выше. Есть два тарифа и тот, который до 90 копеек, даже транспортировку не покрывает, не то, чтобы компенсировать расходы на производство", – уверена Бойко.

Кроме того, происходит так называемое "перекрестное субсидирование". В конечном счете все равно приходится платить рядовым потребителям. Чтобы "средняя" цена сохранилась на уровне себестоимости, бизнес заставляют переплачивать. В итоге предприятия закладывают эти расходы в свои цены. И платят все равно конечные потребители.

Главное же – низкими тарифами помогают не только украинцам, которые нуждаются в поддержке. Ниже себестоимости платят и владельцы огромных особняков, официальные миллионеры. Получается, за богатых, как и за бедных, платят все.

Помимо влияния на общую ситуацию на рынке (как минимум улучшится положение энергопоставляющих компаний), вырастут и суммы в платежках. Если вы пользуетесь только освещением и бытовой техникой, вероятно, подорожание существенно на вас не отразится. А вот тем, кто отапливает дом электроэнергией, придется платить значительно больше.

Важно отметить: даже если сейчас удастся отсрочить повышение, в будущем без него не обойтись. Себестоимость генерации выросла вместе с расходами на "транспортировку" тока. И за это в любом случае кому-то придется платить.

Период выборов позади, поэтому политическая целесообразность будет играть уже не настолько существенную роль. Те, кому и сейчас не хватает денег на оплату коммунальных услуг, и с новыми ценами, при субсидировании, будут оплачивать самостоятельно только часть коммуналки.