Украинцам задним числом начисляют долги за газ и грозятся "отрезать трубу"

В Украине потребителям, которые пытаются изменить поставщика газа, задним числом начисляют долги и даже угрожают отрезать трубу.

Об этом в жалобах в Национальную комиссию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пишут украинцы. "У нас появилась первая заявка на проверку – Киевоблгаззбуты. Потребитель очень хорошо оформил жалобу: ему действительно с 2015 года насчитали коэффициенты, которые в предыдущих счетах не было", рассказала в эфире одного из телеканалов член НКРЭКУ Ольга Бабий, передает ГазПравда.

Специалисты подтверждают: ряд облгазов и аффилированных газзбутов сознательно давят на потребителей, которые решили сменить поставщика газа. Людям угрожают выставить большие долги и даже отрезать трубу, если те посмеют перейти к другой газоснабжающей компании. Такие действия откровенно нарушают права потребителей и являются незаконными, уверена координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Люди жалуются, что получили тысячи гривен долга за так называемые "температурные коэффициенты" после того, как изменили поставщика газа. При этом задолженность им насчитали "задним числом" – еще с 2015 года. И раньше клиентов о таких долгах не сообщали. В предыдущих счетах никакой задолженности у людей не было", – отмечает Татьяна Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.