Огромные штрафы за долги по коммуналке и запрет на выезд: в Раде предлагают наказывать по-новому

В Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезда за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.

Если сейчас в Украине по закону есть только небольшая пеня за долг (она составляет символические 3,5% в год), то по новым правилам тем, кто не хочет оплачивать коммунальные услуги, придется значительно переплачивать.

Так, если не платить в течение года, то размер штрафа составит 20%. К примеру, если в общем вы задолжали 20 тыс. грн, то вернуть придется уже 24 тыс. грн.

Если не платили два года, то оштрафуют уже на 30%. При задолженности в 30 тыс. грн вернуть придется уже 39 тыс. грн.

При задолженности от трех лет, штраф составит уже 50%. К примеру, если долг составляет 30 тыс. грн, то вернуть придется уже 45 тыс. грн.

По закону дадут месяц на то, чтобы подписать договор реструктуризации договора. А если не сделать этого, то исполнитель коммунальной услуги должен пойти в суд и уже в судебном порядке взыскать положенные деньги.

Кроме того, должники по коммуналке будут на равных правах с теми, кто не платит алименты. Они не смогут выезжать за границу, им данные попадут в реестр должников. При этом те, кто подпишет договор реструктуризации, смогут получать субсидии, выезжать за границу и выплачивать долг равными частями в течение пяти лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.

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