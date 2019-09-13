"Он услышал": Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с бизнесменом Игорем Коломойским говорили о том, как облегчить жизнь украинцам в вопросе коммунальных тарифов.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, такое заявление он сделал после своего выступления на Форуме YES, комментируя всю встречу с бизнесменом. "Все должны жить по правилам. Монополии не будет", – отметил он.

Украинский лидер подчеркнул, что монополии на рынке быть не должно. Отвечая на вопрос, касается ли это и Коломойского, Зеленский сказал: "Для всех. В том числе, для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

Зеленский и Коломойский

"Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок. И наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", – добавил он.

Президент Зеленский убежден, что Коломойский его услышал: "Уверен. Мы увидим результат".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве. Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие. Позже в Кабмине озвучили тему разговора.

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