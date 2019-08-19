Трагедия в "Токио Стар": в Украине могут закрыть половину гостиниц

Масштабные проверки мест отдыха в Украине, которые поручил провести премьер-министр Владимир Гройсман после пожара в одесском отеле "Токио Стар", могут "отсеять" около половины гостиниц.

"Надеюсь, те проверки, которые сейчас проходят в авральном режиме, отсеют половину гостиниц, которые жестко не отвечают требованиям", – заявил эксперт гостинично-ресторанного бизнеса Богдан Михайлов в эфире ObozTV.

По мнению эксперта, к трагедии в "Токио Стар" (жертвами пожара стали 9 человек. – Ред.) привел, в том числе, и мораторий на проверки бизнеса, который впервые ввели в августе 2014 года, а затем неоднократно продлевали.

Михайлов обратил внимание, что многие владельцы и директора гостиниц экономят на безопасности, считая, что их такая ситуация "не коснется".

"Одесса – особенный город во всех отношениях. У меня есть возможность смотреть не только по пожарной, но и по пищевой безопасности. К сожалению, коррупционная составляющая у нас процветает, и это будет еще долго", – отметил он.

Михайлов напомнил, что в "Токио Стар" не было ни достаточного количества в надлежащем состоянии огнетушителей, ни системных пожарных кранов или гидрантов, ни даже датчиков дыма.

Во многих номерах "Токио Стар" не было даже окон - людям некуда было спасаться

По его словам, подобная халатность допускается во многих заведениях гостинично-ресторанного комплекса.

Однако, считает Михайлов, при проверках власти должны "отнестись с понимаем к ситуации, в которой оказался бизнес".

"К примеру, организовать систему централизованного огнетушения в уже существующем отеле – это не только большие средства, но и большие неудобства. Чтобы это сделать, нужно закрывать отель. Поэтому мой совет – сделать какую-то адаптированную систему и со временем повышать градус ответственности", – подытожил он.

Жертвами пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе стали 9 человек dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 17 августа в Одессе в отеле "Токио Стар" (владелец – бизнесмен Вадим Черный) вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

Ключевая версия ЧП, которую рассматривают правоохранительные органы: возгорание щитка в прачечной.

Владелец отеля Вадим Черный был задержан, ему уже сообщили о подозрении и должны избрать меру пресечения. Сам бизнесмен ранее заявлял, что готов понести ответственность.

В связи с пожаром премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки во всех местах отдыха по Украине. Прежде всего проверки коснутся отелей и санаториев.

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