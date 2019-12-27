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27 декабря • обновлено в 12:49
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Доллар пробьет новую отметку: у Гончарука дали прогноз курса валют на три года

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Министерство финансов прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2020 году составит 27 грн/$.

При этом в 2021 году национальная валюта просядет до 27,2 грн/$. Об этом свидетельствует макроэкономической прогноз ведомства.

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Также в Минфине ожидают, что средний курс гривни к доллару в 2022 году достигнет 27,5 грн/$.

Национальный банк Украины в пятницу, 27 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

Министерство финансов прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2020 году составит 27 грн/$

Министерство финансов прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2020 году составит 27 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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