Что будет с ''евробляхами'': в Раде прояснили судьбу нерастаможенных авто

В Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита.

Что ждет владельцев нерастаможенных "евроблях", рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина подчеркнула, что часть водителей "евроблях" не может растаможить авто по причине банального отсутствия денег.

"Мне кажется, что 10% этих граждан – люди, которые находятся в сложном финансовом положении и не смогли найти средства для растаможки. Я встречалась с такими людьми. Это люди, у которых много детей, которым продали авто за 300 евро, которые по всем техническим характеристикам даже автомобилем не стоит называть... Для них уплата 1000 или 1500 евро для оформления этого авто для прохождения таможенных формальностей было не под силу", – отметила она.

Депутат призналась, что не знает, как можно помочь таким людям: "Если бы мы установили льготу хотя бы для какой-то категории граждан, это стало бы новой дыркой в законодательстве. Поэтому я у всех таких граждан прошу прощения и не знаю, как им помочь".

Остальные автомобили, по ее словам, владельцы даже не планируют растаможивать.

"Часть из них принадлежит в том числе и таким активистам, которые будут провоцировать в дальнейшем свои мероприятия возле Верховной Рады. А часть людей просто готовит эти автомобили к разборке и сдаче на металлолом", – сказала Южанина.

На вопрос о возможности введения льгот для части "евробляхеров", Нардеп заявила: "Очевидно Верховная Рада никаких изменений уже не проголосует, поэтому после окончания срока в мае просто наступят нормы другого законодательства, и закон надо будет выполнять".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Льготный период, в течение которого можно оплатить на 50% меньший акцизный налог за авто на еврономерах, истек 22 февраля, а 24 мая истечет так называемый переходный период, в течение которого "евробляхеры" могут свободно передвигаться на "еврономерах".

С конца мая 2019 года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тыс. гривен. В отдельных случаях автомобиль могут даже конфисковать.

В частности, штрафы вводят: за вождение машины на еврономерах – 8,5 тыс. гривен; повторное за год вождение "евробляхи" – 17 тыс. гривен и запрет на вождение в течение года; если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 гривен; от 1 до 10 суток – 340 гривен; от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. гривен; от 20 до 30 суток – 85 тыс. гривен; от 30 суток – 170 тыс. гривен.

В Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита. В Верховной Раде объяснили, что ждет владельцев нерастаможенных "евроблях".

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