Что будет с долларом: НБУ рассказал, чего ждать украинцам

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2019 году колебания курса гривни к доллару будут незначительными.

"Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке", – отметил Смолий на пресс-конференции в среду, 16 января.

По его словам, у Украины есть достаточный запас золотовалютных резервов и Национальный банк в состоянии не допустить резких колебаний.

"Но все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках", – подчеркнул Смолий.

В НБУ также прокомментировали ежегодный рейтинг индекса биг-мака, который показал, что гривня является одной из самых недооцененных валют мира.

"Доллар является очень переоцененной валютой. Индекс не говорит, что курс должен быть таким, как по индексу. Это скорее тренд, который свидетельствует, что валюты могут укрепляться. Это говорит и об уровне цен. То есть в Украине по индексу биг-мака низкие цены", – отметил замглавы регулятора Олег Чурий.

По его словам, НБУ будет сдерживать резкие колебания на валютном рынке, однако следовать индексу биг-мака не станет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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