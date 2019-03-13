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"Чистые" деньги: посол Украины пояснил, куда тратят помощь США

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Финансовая помощь, которую ежегодно предоставляют Соединенные Штаты Украине, тратится на укрепление обороноспособности страны и на кибербезопасность.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу в эфире шоу The Week на телеканале "Прямой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Каждый год последние четыре года это происходит. Это не только оборот денег, а среди стран мира мы на ведущих позициях. Но это месседж для украинцев про стратегического партнера, который поддерживает Украину. Чему я благодарен", – отметил Чалый.

Валерий Чалый

Валерий Чалый

скриншот

По его словам, даже украинские политики часто говорили в Вашингтоне, что американская сторона "кинула", не будет поддерживать. Или вовсе призывали пока не давать руку помощи действующей власти и говорили о будущем сотрудничестве.

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"Несмотря на это, есть понимание Соединенных Штатов, что угроза, вызовы безопасности в мире, на передней линии Украины существует сегодня. Эта помощь идет по линии обороны страны, предоставление оборудования, предоставление так называемых летальных вооружений для обороны страны, на что мы полное право имеем, и идут на поддержку реформ. Эти деньги, я бы сказал, чистые. Они не имеют шансов быть corrupted (испорченными), то есть быть под угрозой. Потому что это поступают прямо оборудование, услуги", – уточнил Чалый.

"Чистые" деньги: посол Украины пояснил, куда тратят помощь США

Посол также добавил, что сейчас деньги направлены на приоритетность. Одним из важных на данный момент аспектов является кибербезопасность, на которую идут дополнительные средства для обеспечения невмешательства России в президентские выборы 2019 года.

"Вопросы и выполнения условий для реформирования – мы исполнили, мы получили 250 млн от Пентагона. Это свидетельство успеха Украины", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

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Темы
Военная помощь УкраинеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Валерий Чалый
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По его морде лица понятно куда вкладываются деньги))))))) жертва голодомора
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