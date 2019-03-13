"Чистые" деньги: посол Украины пояснил, куда тратят помощь США

Финансовая помощь, которую ежегодно предоставляют Соединенные Штаты Украине, тратится на укрепление обороноспособности страны и на кибербезопасность.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу в эфире шоу The Week на телеканале "Прямой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Каждый год последние четыре года это происходит. Это не только оборот денег, а среди стран мира мы на ведущих позициях. Но это месседж для украинцев про стратегического партнера, который поддерживает Украину. Чему я благодарен", – отметил Чалый.

Валерий Чалый скриншот

По его словам, даже украинские политики часто говорили в Вашингтоне, что американская сторона "кинула", не будет поддерживать. Или вовсе призывали пока не давать руку помощи действующей власти и говорили о будущем сотрудничестве.

"Несмотря на это, есть понимание Соединенных Штатов, что угроза, вызовы безопасности в мире, на передней линии Украины существует сегодня. Эта помощь идет по линии обороны страны, предоставление оборудования, предоставление так называемых летальных вооружений для обороны страны, на что мы полное право имеем, и идут на поддержку реформ. Эти деньги, я бы сказал, чистые. Они не имеют шансов быть corrupted (испорченными), то есть быть под угрозой. Потому что это поступают прямо оборудование, услуги", – уточнил Чалый.

Посол также добавил, что сейчас деньги направлены на приоритетность. Одним из важных на данный момент аспектов является кибербезопасность, на которую идут дополнительные средства для обеспечения невмешательства России в президентские выборы 2019 года.

"Вопросы и выполнения условий для реформирования – мы исполнили, мы получили 250 млн от Пентагона. Это свидетельство успеха Украины", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

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